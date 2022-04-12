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В Чите брошенный соседом окурок мог стать причиной пожара на балконе

В Чите брошенный соседом окурок мог стать причиной пожара на балконе
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Забайкальскому краю
Выгорело пять «квадратов»

Днём 11 апреля на балконе многоэтажного дома по улице Бабушкина в Чите произошёл пожар.

На момент прибытия первого подразделения с балкона первого этажа шёл дым. Оказалось, это горел мусор. Пожарные потушили огонь на площади 5 квадратных метров. Погибших, травмированных нет.

По предварительным данным, пожар начался из-за непотушенного окурка, брошенного одним из жителей верхних этажей, сообщает Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю.
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