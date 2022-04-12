В Чите брошенный соседом окурок мог стать причиной пожара на балконе

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Забайкальскому краю

Выгорело пять «квадратов»



Днём 11 апреля на балконе многоэтажного дома по улице Бабушкина в Чите произошёл пожар.



На момент прибытия первого подразделения с балкона первого этажа шёл дым. Оказалось, это горел мусор. Пожарные потушили огонь на площади 5 квадратных метров. Погибших, травмированных нет.



По предварительным данным, пожар начался из-за непотушенного окурка, брошенного одним из жителей верхних этажей, сообщает Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю.

