Выгорело пять «квадратов»
Днём 11 апреля на балконе многоэтажного дома по улице Бабушкина в Чите произошёл пожар.
На момент прибытия первого подразделения с балкона первого этажа шёл дым. Оказалось, это горел мусор. Пожарные потушили огонь на площади 5 квадратных метров. Погибших, травмированных нет.
По предварительным данным, пожар начался из-за непотушенного окурка, брошенного одним из жителей верхних этажей, сообщает Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю.
В Чите брошенный соседом окурок мог стать причиной пожара на балконе
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Молодые люди проходили мимо во время происшествия
Один из угонщиков 12 раз привлекался к уголовной ответственности
За четыре года она получила 350 тысяч рублей
После убийства нападавший спокойно продолжил застолье
Мужчина за один час посетил все близлежащие магазины
Мужчина нанёс несколько ножевых ранений оппоненту
Мужчина скрывался от следствия
Пожилая женщина лишилась внушительной суммы за полгода
Женщины задержаны за организацию азартных игр
Водитель забыл закрыть автомобиль
Кражу сняла видеокамера в магазине
Речь идёт о ДТП, где есть пострадавшие или погибшие
На месте работали сотрудники ОМОН Росгвардии
Ущерб превысил 100 миллионов рублей
Мать девочки забила тревогу и показала сообщения от незнакомца, писавшего дочери