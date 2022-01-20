Улан-удэнец присвоил икру, которую ему передали в аэропорту для другого человека
45-летний житель Бурятии присвоил 10 литров красной икры, которую ему передал в аэропорту Южно-Сахалинска незнакомый мужчина. Прельстившись деликатесом, житель Бурятии даже специально сошёл с рейса.
Всё произошло в октябре 2021 года. В аэропорту города Южно-Сахалинск шла регистрация на рейс «Южно-Сахалинск – Благовещенск – Чита – Иркутск». К пассажиру (которым оказался житель Бурятии) подошёл незнакомый мужчина и попросил взять с собой 10 литров икры горбуши и кеты. Подарок должен был забрать его знакомый в аэропорту Иркутска. Сахалинец оплатил пассажиру, который согласился передать груз, дополнительное место багажа.
Однако житель Бурятии решил присвоить себе икру. Притворившись, что плохо себя чувствует, он сошёл с самолёта в Чите, так и не долетев до Иркутска. Он купил билет на поезд до Улан-Удэ. Добравшись до дома, икру спрятал на своём участке, а часть деликатесов тут же съел.
Когда мужчину нашли, на него возбудили уголовное дело по статье «Присвоение чужого вверенного имущества».
- Обвиняемый вину в совершении преступления признал, в содеянном раскаялся. Ущерб в размере 30 тысяч рублей возместил потерпевшему в полном объёме, - сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Уголовное дело направлено в Южно-Сахалинский городской суд для рассмотрения по существу.
Житель Бурятии сошёл с рейса, чтобы украсть красную икру
Происшествия, Фото:
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