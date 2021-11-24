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В Бурятии на пожаре в частном доме погиб мужчина

В Бурятии на пожаре в частном доме погиб мужчина
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Трагедия произошла ночью

В ночь с 23 на 24 ноября в посёлке Селенгинск Кабанского района Бурятии произошёл пожар, унёсший жизнь мужчины.

- На момент прибытия работников пожарной части горела пристроенная к дому котельная, пламя перешло на основные конструкции жилого строения, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

В ходе тушения пожара звено газодымозащитной службы обнаружило мужчину без признаков жизни. Тело нашли на полу в комнате.


Огнём повреждены крыши дома и пристроенной котельной, выгорели несколько комнат.

Причина пожара устанавливается.

До этого пожары с погибшими людьми в Бурятии были зафиксированы в октябре. 29 октября в селе Степной дворец на диване в горящей квартире нашли труп. 24 октября в улусе Балта женщина погибла в загоревшейся единственной жилой квартире многоквартирного дома. В ночь с 19 на 20 октября в селе Билютай мужчина погиб в сгоревшем тепляке. 16 октября в селе Гусиное озеро дотла сгорел жилой дом – пожарные обнаружили труп под обрушившимися конструкциями. Ночью 9 октября мужчина погиб на пожаре в многоквартирном доме на улице Приречная в Улан-Удэ.




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