В Бурятии в сгоревшем тепляке обнаружили тело мужчины

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Пожар произошёл ночью



В ночь с 19 на 20 октября в селе Билютай Бичурского района произошло загорание тепляка. Из-за значительного удаления ближайшей пожарной части первым прибыл добровольный пожарный сельского поселения «Билютайское». К этому моменту тепляк горел изнутри, огонь распространялся на кровлю строения и крышу пристроенной бани.



Помимо добровольца, к тушению пожара были привлечены прибывшие пожарные 15-го Бичурского отряда ГПС Бурятии и сельчане.



На ликвидацию открытого горения потребовалось 44 минуты. В ходе разбора места пожара было обнаружено тело мужчины. В результате пожара тепляк уничтожен полностью, сгорела кровля и повреждена стена бани. Причина пожара устанавливается, сообщает республиканское агентство ГО и ЧС.





