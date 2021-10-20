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В Бурятии в сгоревшем тепляке обнаружили тело мужчины

В Бурятии в сгоревшем тепляке обнаружили тело мужчины
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Пожар произошёл ночью

В ночь с 19 на 20 октября в селе Билютай Бичурского района произошло загорание тепляка. Из-за значительного удаления ближайшей пожарной части первым прибыл добровольный пожарный сельского поселения «Билютайское». К этому моменту тепляк горел изнутри, огонь распространялся на кровлю строения и крышу пристроенной бани.

Помимо добровольца, к тушению пожара были привлечены прибывшие пожарные 15-го Бичурского отряда ГПС Бурятии и сельчане.

На ликвидацию открытого горения потребовалось 44 минуты. В ходе разбора места пожара было обнаружено тело мужчины. В результате пожара тепляк уничтожен полностью, сгорела кровля и повреждена стена бани. Причина пожара устанавливается, сообщает республиканское агентство ГО и ЧС.


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