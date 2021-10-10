Пожар произошёл ночью
Вчера ночью в Октябрьском районе Улан-Удэ произошёл пожар, в результате которого погиб человек.
В 03:46 на пульт пожарно-спасательной службы поступило сообщение о загорании в многоквартирном жилом доме по улице Приречной. На место происшествия незамедлительно были направлены дежурные караулы пожарно-спасательных частей № 1, 3 и 8.
На момент прибытия первого подразделения шёл дым из окон квартиры, 13 минут потребовалось пожарным, чтобы полностью ликвидировать очаг возгорания.
В результате пожара повреждены стены, потолок в комнате и коридоре, личное имущество на общей площади 11 кв. м, закопчены потолок и стены в квартире на площади 40 кв. м.
В ходе тушения пожара звеном газодымозащитной службы был обнаружен 52-летний мужчина без признаков жизни. Предварительной причиной пожара стало неосторожность при курении, сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.
В Улан-Удэ на пожаре погиб человек
Общество, Фото:
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