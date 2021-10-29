В Бурятии в горящей квартире обнаружили тело человека

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Пожар произошёл в двухквартирном жилом доме



Сегодня произошёл пожар в двухквартирном жилом доме в селе Степной дворец Кабанского района. Первыми на ликвидацию возгорания прибыли добровольные пожарные. К этому моменту одна из квартир горела изнутри. Прибывшими пожарными 2-го Кабанского отряда ГПС Бурятии на диване в горящей квартире обнаружено тело человека.



В результате пожара выгорела одна комната, повреждено помещение кухни. Квартира закопчена по всей площади. «Совместными усилиями не допущено распространение огня на соседнюю квартиру. Причина пожара устанавливается. В настоящее время проводится проливка места пожара», - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



