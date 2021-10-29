Пожар произошёл в двухквартирном жилом доме
Сегодня произошёл пожар в двухквартирном жилом доме в селе Степной дворец Кабанского района. Первыми на ликвидацию возгорания прибыли добровольные пожарные. К этому моменту одна из квартир горела изнутри. Прибывшими пожарными 2-го Кабанского отряда ГПС Бурятии на диване в горящей квартире обнаружено тело человека.
В результате пожара выгорела одна комната, повреждено помещение кухни. Квартира закопчена по всей площади. «Совместными усилиями не допущено распространение огня на соседнюю квартиру. Причина пожара устанавливается. В настоящее время проводится проливка места пожара», - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В Бурятии в горящей квартире обнаружили тело человека
Общество, Фото:
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