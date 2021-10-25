В Бурятии на месте пожара нашли тело женщины

Пожар произошёл днём



Днём 24 октября в улусе Балта Мухоршибирского района произошёл пожар в единственной жилой квартире одноэтажного многоквартирного дома. Первой на ликвидацию возгорания прибыла пожарная команда ФКУ ЛИУ-5 УФСИН России по Бурятии. К этому моменту дом горел изнутри, пламя распространялось на кровлю. Была угроза перехода огня на деревянный забор, по которому пламя могло распространиться на жилой дом.



Вместе с прибывшими огнеборцами 7-го Мухоршибирского отряда ГПС Бурятии возгорание было ликвидировано за 40 минут. Ликвидация последствий пожара продолжалась ещё три часа.



- В результате пожара здание выгорело полностью изнутри, сгорела крыша дома на общей площади 210 кв.м., произошло обрушение потолочного перекрытия. Распространения огня на деревянное ограждение и соседний дом не допущено, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



В ходе разбора конструкций в прихожей выгоревшей квартиры было обнаружено обгоревшее тело 69-летней женщины. Предположительно, причиной пожара могло послужить нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.





