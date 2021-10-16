В Бурятии на пепелище обнаружили труп

Сегодня утром загорелся дом в селе Гусиное Озеро Селенгинского района Бурятии. На момент прибытия пожарных строение было охвачено огнём.- Ввиду позднего обнаружения возгорания спасти дом не удалось - строение выгорело изнутри, обрушилась кровля. В ходе разбора места пожара под обрушившимися конструкциями обнаружено тело человека, - сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.Причина пожара устанавливается. Предположительно, ею могло послужить неосторожное обращение с огнём при курении.