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В Бурятии на пепелище обнаружили труп

В Бурятии на пепелище обнаружили труп
Происшествия,  Фото:РА ГО и ЧС
Причина возгорания выясняется

Сегодня утром загорелся дом в селе Гусиное Озеро Селенгинского района Бурятии. На момент прибытия пожарных строение было охвачено огнём.

- Ввиду позднего обнаружения возгорания спасти дом не удалось - строение выгорело изнутри, обрушилась кровля. В ходе разбора места пожара под обрушившимися конструкциями обнаружено тело человека, - сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.

Причина пожара устанавливается. Предположительно, ею могло послужить неосторожное обращение с огнём при курении.

пожар смерть

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