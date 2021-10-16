В Бурятии на пепелище обнаружили труп

Причина возгорания выясняется
Сегодня утром загорелся дом в селе Гусиное Озеро Селенгинского района Бурятии. На момент прибытия пожарных строение было охвачено огнём.
- Ввиду позднего обнаружения возгорания спасти дом не удалось - строение выгорело изнутри, обрушилась кровля. В ходе разбора места пожара под обрушившимися конструкциями обнаружено тело человека, - сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.
Причина пожара устанавливается. Предположительно, ею могло послужить неосторожное обращение с огнём при курении.
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