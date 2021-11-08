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В Улан-Удэ водитель обнаружил мину

В Улан-Удэ водитель обнаружил мину
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
На месте работали взрывотехники ОМОН

8 ноября в Улан-Удэ на улице Советская к сотрудникам дорожно-патрульной службы обратился водитель проезжавшей мимо машины. Мужчина сообщил, что обнаружил на обочине дороги мину.

Полицейские незамедлительно перекрыли участок дороги и оцепили территорию.



Взрывотехники ОМОН в ходе обследования установили, что найденный предмет – это 80-мм миномётная мина без хвостового оперенья, со следами коррозии.

Находка была перенесена в безопасное место для дальнейшей утилизации. Её уничтожат военные сапёры, сообщили в Росгвардии по Бурятии.
Росгвардия мина

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