На месте работали взрывотехники ОМОН
8 ноября в Улан-Удэ на улице Советская к сотрудникам дорожно-патрульной службы обратился водитель проезжавшей мимо машины. Мужчина сообщил, что обнаружил на обочине дороги мину.
Полицейские незамедлительно перекрыли участок дороги и оцепили территорию.
Взрывотехники ОМОН в ходе обследования установили, что найденный предмет – это 80-мм миномётная мина без хвостового оперенья, со следами коррозии.
Находка была перенесена в безопасное место для дальнейшей утилизации. Её уничтожат военные сапёры, сообщили в Росгвардии по Бурятии.
В Улан-Удэ водитель обнаружил мину
Происшествия, Фото:
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