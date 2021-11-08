В Улан-Удэ водитель обнаружил мину

8 ноября в Улан-Удэ на улице Советская к сотрудникам дорожно-патрульной службы обратился водитель проезжавшей мимо машины. Мужчина сообщил, что обнаружил на обочине дороги мину.Полицейские незамедлительно перекрыли участок дороги и оцепили территорию.Взрывотехники ОМОН в ходе обследования установили, что найденный предмет – это 80-мм миномётная мина без хвостового оперенья, со следами коррозии.Находка была перенесена в безопасное место для дальнейшей утилизации. Её уничтожат военные сапёры, сообщили в Росгвардии по Бурятии.