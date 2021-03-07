В Бурятии на пожаре погиб человек

Пожар произошёл утром



Утром 7 марта в селе Острог Прибайкальского района произошёл пожар в жилом доме.



На момент прибытия пожарных в доме было сильное задымление. Возле входа в зал на полу было обнаружено тело 52-летнего мужчины. В результате происшествия сгорела кровать и постельные принадлежности, закопчены стены. Вероятной причиной трагического пожара послужило неосторожное обращение с огнём при курении, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

