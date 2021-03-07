Пожар произошёл утром
Утром 7 марта в селе Острог Прибайкальского района произошёл пожар в жилом доме.
На момент прибытия пожарных в доме было сильное задымление. Возле входа в зал на полу было обнаружено тело 52-летнего мужчины. В результате происшествия сгорела кровать и постельные принадлежности, закопчены стены. Вероятной причиной трагического пожара послужило неосторожное обращение с огнём при курении, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В Бурятии на пожаре погиб человек
Происшествия, Фото:
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