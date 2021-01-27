 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 января

26 января

Популярное

В Иркутске троллейбус насмерть сбил 18-летнего парня

Происшествия, 
Молодой человек переходил дорогу не по «зебре»

Сегодня около 9 часов утра на улице Седова в Иркутске троллейбус сбил 18-летнего молодого человека, переходившего дорогу в неустановленном месте. От полученных травм он скончался на месте, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Водитель троллейбуса находился в шоке от произошедшего.

- Человек пять-шесть попытались перебежать дорогу, первую встречную полосу они перебежали. Видя, что они бегут, я стал тормозить. В этот момент один из бегущих пешеходов повернул голову налево, в противоположную сторону от меня. Я уже полностью нажал на тормоза, он поворачивает голову, и в этот момент я его стукаю, - заикаясь, рассказал водитель троллейбуса.

На месте происшествия работает ГИБДД, а также следователи специализированного следственного отдела по расследованию ДТП ГУ МВД.

Свидетели и очевидцы этого трагического инцидента могут оказать помощь в расследовании, обратившись по телефону в Иркутске (3952) 21-25-77 и дав показания по существу произошедшего.
ДТП смерть троллейбус
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнец вынес два ноутбука из магазина
Улан-удэнец вынес два ноутбука из магазина
Происшествия, 27.01.2021
Ноутбуки не были оснащены антикражными устройствами
В Улан-Удэ ликвидировали опийный наркопритон
В Улан-Удэ ликвидировали опийный наркопритон
Происшествия, 27.01.2021
Наркопритон организовал безработный улан-удэнец
В Иркутске троллейбус насмерть сбил 18-летнего парня
Происшествия, 27.01.2021
Молодой человек переходил дорогу не по «зебре»
Житель Бурятии пытался потушить пожар снегом
Житель Бурятии пытался потушить пожар снегом
Происшествия, 27.01.2021
Пожар произошёл из-за короткого замыкания
В Иркутске задержали сотрудника СИЗО
В Иркутске задержали сотрудника СИЗО
Происшествия, 27.01.2021
Он подозревается в превышении должностных полномочий
В Улан-Удэ водителя побили на дороге
В Улан-Удэ водителя побили на дороге
Происшествия, 27.01.2021
На ни в чём не виноватого автомобилиста набросился неадекватный водитель
В Бурятии двоюродные братья пошли на кражу
В Бурятии двоюродные братья пошли на кражу
Происшествия, 27.01.2021
Владелец имущества во время кражи крепко спал
Улан-удэнка едва не убила сожителя за разговор с соседкой
Улан-удэнка едва не убила сожителя за разговор с соседкой
Происшествия, 27.01.2021
Поход за водой обернулся драмой и уголовным делом
В Бурятии представители дацана не стали заявлять о краже денег
В Бурятии представители дацана не стали заявлять о краже денег
Происшествия, 27.01.2021
Неизвестный стащил деньги из ящика для пожертвований  
В Улан-Удэ вор распилил многотонную теплицу
В Улан-Удэ вор распилил многотонную теплицу
Происшествия, 27.01.2021
1,5-тонные уголки полиция нашла в точке скупки
В Забайкалье уличного грабителя нашли с помощью стаканчика
В Забайкалье уличного грабителя нашли с помощью стаканчика
Происшествия, 27.01.2021
Подозреваемый со стаканчиком попал на видео в момент преступления
Ангарчанин с ножом нападал на аптеки
Ангарчанин с ножом нападал на аптеки
Происшествия, 27.01.2021
Мужчина напал две соседние аптеки
Грузчик пытался украсть детскую смесь в Улан-Удэ
Грузчик пытался украсть детскую смесь в Улан-Удэ
Происшествия, 27.01.2021
Грузчик взял банки во время разгрузки товара

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^