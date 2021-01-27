Молодой человек переходил дорогу не по «зебре»
Сегодня около 9 часов утра на улице Седова в Иркутске троллейбус сбил 18-летнего молодого человека, переходившего дорогу в неустановленном месте. От полученных травм он скончался на месте, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Водитель троллейбуса находился в шоке от произошедшего.
- Человек пять-шесть попытались перебежать дорогу, первую встречную полосу они перебежали. Видя, что они бегут, я стал тормозить. В этот момент один из бегущих пешеходов повернул голову налево, в противоположную сторону от меня. Я уже полностью нажал на тормоза, он поворачивает голову, и в этот момент я его стукаю, - заикаясь, рассказал водитель троллейбуса.
На месте происшествия работает ГИБДД, а также следователи специализированного следственного отдела по расследованию ДТП ГУ МВД.
Свидетели и очевидцы этого трагического инцидента могут оказать помощь в расследовании, обратившись по телефону в Иркутске (3952) 21-25-77 и дав показания по существу произошедшего.
В Иркутске троллейбус насмерть сбил 18-летнего парня
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