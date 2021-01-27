Мужчина напал две соседние аптеки
В Ангарске полицейские задержали подозреваемого в разбойных нападениях на аптеки.
В ноябре 2020 года мужчина в медицинской маске, угрожая провизору ножом, похитил выручку. Похожее преступление произошло спустя полтора месяца, в аптеке неподалёку.
- Для установления личности грабителя полиция опрашивала местных жителей, проверяла ранее судимых граждан, просматривала записи с камер видеонаблюдения. В результате подозреваемый был установлен и задержан. Ранее судимый 57-летний мужчина, дал признательные показания, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.
Суд избрал задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу.
Ангарчанин с ножом нападал на аптеки
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