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Ангарчанин с ножом нападал на аптеки

Ангарчанин с ножом нападал на аптеки
Происшествия, 
Мужчина напал две соседние аптеки

В Ангарске полицейские задержали подозреваемого в разбойных нападениях на аптеки.

В ноябре 2020 года мужчина в медицинской маске, угрожая провизору ножом, похитил выручку. Похожее преступление произошло спустя полтора месяца, в аптеке неподалёку.

- Для установления личности грабителя полиция опрашивала местных жителей, проверяла ранее судимых граждан, просматривала записи с камер видеонаблюдения. В результате подозреваемый был установлен и задержан. Ранее судимый 57-летний мужчина, дал признательные показания, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.

Суд избрал задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу.


аптеки разбой
 
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