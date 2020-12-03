В Улан-Удэ задержали двух студентов с наркотиками

Оба учатся в одном заведении, но не знакомы
Вечером 30 ноября сотрудники ППС на автовокзале по улице Советская в Улан-Удэ заметили молодого человека, который распивал спиртное. Его доставили в полицию для составления административного протокола. При личном досмотре у 21-летнего улан-удэнца был обнаружен гашиш массой более 69 граммов.
По предварительной информации, задержанный находился в состоянии наркотического опьянения. Решается вопрос о его привлечении к административной ответственности по ст. 6.9 КоАП, сообщает пресс-служба МВД про Бурятии.
Спустя несколько минут там же полицейские задержали 21-летнего жителя Тарбагатайского района. У него изъяли более 200 граммов наркотика каннабисной группы.
От освидетельствования сельчанин отказался, в связи с чем, в отношении него составлен протокол по ст. 6.9 КоАП. Суд назначил ему штраф в пять тысяч рублей.
Оба молодых человека утверждают, что собрали наркотики в Тарбагатайском районе для собственного употребления. Примечательно, что они учатся в одном средне-специальном учебном заведении района, но с их слов, не знакомы.
Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса.
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