Жертве пришлось выпрыгивать из машины на ходу
15 августа во время несения службы сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в центре Улан-Удэ увидели, как из проезжающего автомобиля с логотипом такси на ходу выпрыгнул мужчина. Он бросился к росгвардейцам и начал просить о помощи. Мужчина объяснил, что подвергся нападению, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Как выяснилось, улан-удэнец познакомился с девушкой по интернету. Вскоре они назначили друг другу первое свидание на набережной. Но на романтическую встречу девушка пришла не одна.
Вместе с ней приехали трое мужчин. Они ударили жертву рукояткой пистолета по голове, силой усадили в автомобиль и повезли в неизвестном направлении. По дороге, наставив пистолет, отобрали телефон и две банковские карты. Спасая свою жизнь, мужчина рискнул выпрыгнуть из машины на ходу. На свою удачу, сделал он это на глазах росгвардейцев.
Сотрудники Росгвардии начали преследовать автомобиль похитителей. В ходе непродолжительной погони машина была задержана. Отнятые у мужчины карты и телефон нашлись в бардачке. На заднем сидении также обнаружили пакет с коноплёй.
Вскоре во время осмотра в соседних кустах нашли травматический пистолет. Его преступники выбросили во время преследования.
На место были вызваны дополнительные наряды и сотрудники полиции. Задержанные - трое мужчин и две девушки были доставлены в отдел полиции. Возбуждены уголовные дела по статья «Разбой» и «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств».
Приехавшего на свидание улан-удэнца поджидали преступники с пистолетом
Происшествия, Фото:
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