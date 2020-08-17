В Улан-Удэ автомобилист сломал кости велосипедисту

Происшествия, Фото: УГИБДД по Бурятии

Авария произошла на Сенчихина



Накануне утром, 16 августа, в Улан-Удэ 48-летний велосипедист пострадал в ДТП. На улице Сенчихина он не предоставил преимущество в движении и был сбит «Тойотой Спринтер». Иномаркой управлял 23-летний водитель, который следовал в направлении улицы Юного Коммунара, сообщается в оперативной сводке по городу.



В результате ДТП велосипедист получил черепно-мозговую травму, переломы ребра и лопатки, а также закрытую травму грудной клетки. Пострадавший был госпитализирован в больницу.





