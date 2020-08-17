Авария произошла на Сенчихина
Накануне утром, 16 августа, в Улан-Удэ 48-летний велосипедист пострадал в ДТП. На улице Сенчихина он не предоставил преимущество в движении и был сбит «Тойотой Спринтер». Иномаркой управлял 23-летний водитель, который следовал в направлении улицы Юного Коммунара, сообщается в оперативной сводке по городу.
В результате ДТП велосипедист получил черепно-мозговую травму, переломы ребра и лопатки, а также закрытую травму грудной клетки. Пострадавший был госпитализирован в больницу.
В Улан-Удэ автомобилист сломал кости велосипедисту
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Авария произошла на Сенчихина
Рано утром случилась авария
ДТП произошло на парковке
Дети госпитализированы в больницу
Пожилой пешеход переходил дорогу не по «зебре»
В легковом автомобиле находился ребёнок
Животных спасли хозяева построек
Также огнём повреждён сарай
Мужчина упал при обходе скального участка
Причинённый ущерб оценили в десять тысяч рублей
После осмотра медиками парень был отпущен домой
На тушении работали 13 человек
Она заблудилась в пригородном лесу
Ранее горожанка судима за кражу
Она вошла в доверие к пенсионерке и спустя некоторое время попросила её оформить кредит