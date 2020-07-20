В Улан-Удэ подросток покупал семечки, нашёл карту и растратил деньги



Уже установлена причастность к преступлению одного из них – 16-летнего жителя Тарбагатайского района. Молодой человек пояснил, что нашёл потерянную банковскую карту на парковке около магазина на улице Тулаева, где покупал семечки. По его словам, не сказав о находке друзьям, вместе с ними зашёл в продуктовую точку на улице Ставропольская и там потратил имеющиеся на карте деньги. При этом приятелям и продавцу он солгал, что карта принадлежит его матери, а многочисленные попытки снятия средств объяснил тем, что не помнит пин-код.



Парень учится в колледже. В 2019 году он привлекался к уголовной ответственности за приобретение и хранение наркотиков, однако уголовное дело было прекращено в связи с деятельным раскаянием.



Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.







Полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве с использованием электронного платёжного средства.Как сообщал «Байкал-Daily», 14 июля трое молодых людей рассчитались чужой банковской картой за покупки в продуктовом магазине на улице Ставропольская. Банковская карты оснащена бесконтактной системой расчёта. Всего было совершено более 10 операций на общую сумму около девяти тысяч рублей.