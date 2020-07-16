В Улан-Удэ ищут трёх парней, расплатившихся чужой картой









Приметы подозреваемых:



1) молодой человек европейской внешности, на вид 18 лет, худощавого телосложения. Был одет в шорты. На видео с голым торсом.



2) молодой человек европейской внешности, на вид 18 лет, среднего телосложения, волосы рыжие. Был одет в шорты темные, футболку синего цвета с белым рисунком.



3) молодой человек европейской внешности, на вид 18 лет, среднего телосложения. Был одет в шорты темные, темную футболку с белыми полосами на груди.



При наличии какой-либо информации о данных гражданах или их местонахождении полиция просит сообщить по телефонам: 8(983)335-35-46, 8(951)620-54-95 или 102 (112).





Сотрудники полиции Бурятии разыскивают трёх молодых людей, подозреваемых в мошенничестве с использованием электронного платежного средства.По информации полиции, 14 июля около 21 часа трое парней рассчитались чужой банковской картой за покупки в продуктовом магазине на улице Ставропольская в Улан-Удэ. Всего они совершили более 10 операций. Общая сумма украденных средств составила около девяти тысяч рублей.Предварительно известно, что карту её владелица потеряла, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.