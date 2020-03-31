Число зарегистрированных случаев коронавируса в России выросло на 500 за сутки и достигло 2337
Новые диагнозы установлены в 24 регионах. Так, впервые коронавирус выявлен у жителей Магаданской и Астраханской областей.
В стране зафиксировано 17 умерших, в том числе девять человек погибли за последние сутки.
За сутки по России полностью выздоровели 55 человек, всего же эта цифра сейчас составляет 121 человек.
В Бурятии, где зафиксировано 19 подтверждённых случаев коронавируса, введён режим полной самоизоляции.
За сутки больных коронавирусом в России стало больше на 500
Происшествия, Фото:
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