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За сутки больных коронавирусом в России стало больше на 500

За сутки больных коронавирусом в России стало больше на 500
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Число зарегистрированных случаев коронавируса в России выросло на 500 за сутки и достигло 2337

Новые диагнозы установлены в 24 регионах. Так, впервые коронавирус выявлен у жителей Магаданской и Астраханской областей.

В стране зафиксировано 17 умерших, в том числе девять человек погибли за последние сутки.

За сутки по России полностью выздоровели 55 человек, всего же эта цифра сейчас составляет 121 человек.

В Бурятии, где зафиксировано 19 подтверждённых случаев коронавируса, введён режим полной самоизоляции.

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