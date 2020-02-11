В нацпарке Бурятии сельчанин рубил лиственницы

Ущерб превысил 150 тысяч



В национальном парке «Тункинский» в конце января выявили незаконную рубку лиственниц.



Сотрудники нацпарка и пограничного управления задержали 41-летнего жителя села Кырен, который незаконно заготовил три кубометра лиственницы.



Общая сумма ущерба составила 158 155 тысяч рублей. По данному факту был составлен акт о лесонарушении по ст. 30,75 Лесного Кодекса РФ, сообщили в нацпарке.



За незаконную рубку лесных насаждений предусмотрена административная ответственность по ч.1ст.8.28 КоАП РФ в виде штрафа для граждан в размере от 3 до 4 тысяч рублей. В случае если в результате незаконной рубки лесных насаждений, причинён значительный ущерб (на сумму свыше 5 тысяч рублей), то наступает уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 500 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до 2 лет (ч.1 ст.260 УК РФ).





