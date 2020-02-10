В Бурятии убийцы получили 28 лет на двоих

Мужчины будут обжаловать приговор в Новосибирске



Двое жителей Бурятии предстали перед судом за убийство мужчины, которое произошло на почве личной неприязни.



Суд первой инстанции признал их виновными. Одному из подсудимых суд назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, второму - 15 лет лишения свободы в колонии особого режима.



Однако убийцы не согласились с решением суда и обжаловали приговор. Дело направлено в Пятый апелляционный суд общей юрисдикции, который находится в Новосибирске, сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.





