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В Бурятии убийцы получили 28 лет на двоих

В Бурятии убийцы получили 28 лет на двоих
Происшествия, 
Мужчины будут обжаловать приговор в Новосибирске

Двое жителей Бурятии предстали перед судом за убийство мужчины, которое произошло на почве личной неприязни.

Суд первой инстанции признал их виновными. Одному из подсудимых суд назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, второму - 15 лет лишения свободы в колонии особого режима.

Однако убийцы не согласились с решением суда и обжаловали приговор. Дело направлено в Пятый апелляционный суд общей юрисдикции, который находится в Новосибирске, сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.


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