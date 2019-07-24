В Бурятии погиб турист из Чехии

Следователи в рамках доследственной проверки устанавливают все обстоятельства произошедшего.















23 июля возле курортного посёлка Аршан Тункинского района погиб 49-летний иностранец, сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.По информации «Байкал-Daily», погиб гражданин Чехии.По предварительным данным, как сообщает Следственное управление, 13 июля в Россию прилетела группа иностранных туристов в составе 14 человек и гида. Они путешествовали по побережью Байкала в Иркутской области и Бурятии.22 июля туристы приехали в Аршан. Следующим утром их группа с гидом начала восхождение по горной тропе к водопадам. Достигнув вершины, иностранцы начали спускаться вниз, женщина-гид шла позади и замыкала их цепочку. Тропа к подножию была узкой, шла по краю обрыва, с другой стороны вплотную примыкала к скалистому отвесному склону горы.Мужчина, шедший предпоследним, не останавливаясь, обернулся, чтобы задать вопрос гиду, заговорил и, оступившись, сорвался в обрыв с высоты примерно 12 метров. При падении он ударился головой о камни.- Гид сразу спустилась к нему. Рядом проходил местный житель, который стал помогать и позвонил в МЧС. К месту происшествия выдвинулся поисково-спасательный отряд. Упавший турист некоторое время оставался жив, отвечал на вопросы, жаловался на боли в голове. Прибывшие спасатели положили его на носилки и приступили к спуску. Но спустя некоторое время от полученных при падении повреждений иностранец скончался, - уточнили в СУ СКР по Бурятии.