В Улан-Удэ разыскивают парня, устроившего стрельбу во дворе

Сообщение об инциденте поступило в полицию от горожан 5 августа







Сегодня в одном из популярных бурятских пабликов в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение от улан-удэнца о том, что неизвестный устроил стрельбу во дворе многоэтажки в Железнодорожном районе.







- Пару дней назад 24-летний мужчина взял пневматическую винтовку, пришёл вечерком на спортивную коробку и давай палить по жилому дому № 17 по улице Буйко. Было еще не поздно. Полно людей на улице. Слава Богу, никто не пострадал. Естественно, он попал в одно из окон. Вызвали полицию, через пять минут они задержали стрелка с помощью очевидца. В голове не укладывается, как взрослый, на вид трезвый человек может так поступить? - возмущается горожанин.







В пресс-службе МВД по Бурятии «Байкал-Dailу» подтвердили, что 5 августа в полицию поступало сообщение об этом происшествии.







- Сотрудники полиции незамедлительно выехали на место. Но задержать злоумышленника не удалось. Лицо сейчас устанавливается, проводится проверка, - добавили в пресс-службе министерства.