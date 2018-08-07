Служебная собака Цаца поймала воров в Забайкалье









На телефон полиции поступило сообщение от работника одной из читинских баз, который сообщил что неизвестные похитили имущество с территории предприятия. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что неизвестный проник в сейф путём подбора ключа и похитил оттуда электроинструменты.На помощь в раскрытии преступления был привлечён полицейский-кинолог со своей служебно-розыскной собакой по кличке Цаца. Четвероногая помощница взяв след уже через пол часа привела полицейского к подозреваемому, который находился в лесу недалеко от места совершения преступления вместе с похищенным имуществом. Им оказался бывший работник этого предприятия.Завершив свою работу на месте преступления, инспектор-кинолог вместе с Цацой направились на следующий вызов. В одном из мебельных магазинов у покупательницы пропали из женской сумочки более 10 тысяч рублей. Служебная собака Цаца разыскала злоумышленника за считанные минуты. Кражу совершил работник этого магазина, который заметил, что потерпевшая оставила сумку без присмотра на некоторое время. От него получены признательные показания. Похищенные денежные средства изъяты и возвращены владелице.Стоит отметить, что служебная собака Цаца ещё молодая помощница полицейских, ей всего полтора года. Служить в органах внутренних дел под наставничеством полицейского-кинолога Павла Ветошкина она начала только с апреля этого года. Однако, несмотря на это, на счету собаки уже несколько раскрытых преступлений.В настоящее время Цаца вместе со своим напарником отправилась на учёбу, чтобы повышать уровень своих профессиональных навыков и результативность в работе, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.