Возбуждены уголовные дела
На железнодорожном вокзале в Улан-Удэ у двух жителей Бурятии нашли гашишное масло. Обе находки были обнаружены 2 августа на входном контроле в здании вокзала.
У 19-летнего жителя села Суво Баргузинского района Бурятии изъяли 4 грамма наркотического вещества. У 25-летнего улан-удэнца из СНТ «Авиатор» – один грамм.
- Оба мужчины ранее судимые. По обоим фактам возбуждены уголовные дела, - рассказали «Байкал-Daily» в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте.
У жителей Бурятии на вокзале нашли гашишное масло
Происшествия, Фото:
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