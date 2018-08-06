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У жителей Бурятии на вокзале нашли гашишное масло

У жителей Бурятии на вокзале нашли гашишное масло
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru. из архива
Возбуждены уголовные дела

На железнодорожном вокзале в Улан-Удэ у двух жителей Бурятии нашли гашишное масло. Обе находки были обнаружены 2 августа на входном контроле в здании вокзала.

У 19-летнего жителя села Суво Баргузинского района Бурятии изъяли 4 грамма наркотического вещества. У 25-летнего улан-удэнца из СНТ «Авиатор» – один грамм.

- Оба мужчины ранее судимые. По обоим фактам возбуждены уголовные дела, - рассказали «Байкал-Daily» в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте.
наркотики
 
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