У жителей Бурятии на вокзале нашли гашишное масло

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru. из архива

Возбуждены уголовные дела



На железнодорожном вокзале в Улан-Удэ у двух жителей Бурятии нашли гашишное масло. Обе находки были обнаружены 2 августа на входном контроле в здании вокзала.



У 19-летнего жителя села Суво Баргузинского района Бурятии изъяли 4 грамма наркотического вещества. У 25-летнего улан-удэнца из СНТ «Авиатор» – один грамм.



- Оба мужчины ранее судимые. По обоим фактам возбуждены уголовные дела, - рассказали «Байкал-Daily» в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте.

