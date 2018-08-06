Телефонный мошенник из Иркутска обманул более 20 крымчан

Крымские полицейские пресекли деятельность серийного телефонного мошенника, звонившего из другого региона России



Сотрудники уголовного розыска Крыма установили и привлекли к ответственности мужчину, 1975 года рождения, который специализировался на дистанционных мошенничествах, совершаемых по телефону из Иркутска



Полицейские собрали доказательственную базу о причастности злоумышленника к 24 эпизодам преступной деятельности, произошедших в течение нескольких недель. Потерпевшими в результате мошеннических действий стали жители городов и районов республики.



В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий пресечена противоправная деятельность неоднократно ранее судимого за мошенничество жителя Иркутской области.



Как установили оперативники, 43-летний иркутянин с использованием услуг мобильной связи многократно воспользовался доверчивостью жителей Крыма, используя единый шаблон «проблема у родственника».



Согласно разработанной преступной схеме, мошенник звонил жителям Республики Крым путём набора случайных комбинаций цифр и, представляясь родственником, сообщал о различных случившихся с ним проблемных ситуациях. Для разрешения якобы возникшего критического положения, мужчина обманным путем по телефону убеждал собеседника перевести ему различные суммы денег, которые потерпевшие по его указанию перечисляли на виртуальные счета электронных кошельков, а также на банковские счета, открытые на подставных лиц. Для совершения звонков злоумышленник использовал абонентские номера разных операторов мобильной связи из ряда регионов России, за исключением Крыма.



В повседневной деятельности мошенник использовал две разные фамилии, в ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что в разных случаях мужчина представлялся разными именами.



В результате проведенной работы полицейскими установлена причастность мужчины к совершению 24 преступлений на территории Керчи, Ялты, Евпатории, а также Красногвардейского и Бахчисарайского районов. Общая сумма ущерба составила несколько десятков тысяч рублей.



В настоящее время подозреваемый задержан. Следственным отделом Управления МВД России по г.Керчи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации.



Злоумышленнику может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

