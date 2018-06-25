25 Июня

24 Июня

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В Иркутске пассажирка списала деньги со счёта таксиста

Происшествия, 
Так девушка решила погасить долг перед подругой

В Иркутске 21-летняя девушка, следуя в один из весенних дней со знакомым на такси к своему другу, попросила у водителя его сотовый телефон для звонка. Увидев у него в телефоне смс-сообщение с номера «900», убедившись, что за ней никто не наблюдает, пассажирка воспользовалась услугой «Мобильный банк». Она тайно перевела с его счёта 5 тысяч рублей. Деньги отправились на карту знакомой девушки, в счёт погашения долга.

Надеясь, что её никто не найдёт, удалив смс-сообщения, девушка вернула телефон водителю. Исчезновение своих денег таксист обнаружил только лишь на следующий день, после чего написал заявление в полицию.

Девушка была установлена сотрудниками полиции и привлечена к уголовной ответственности за совершение тайного хищения чужого имущества с причинением значительного ущерба.

В судебном заседании от потерпевшего поступило ходатайство о прекращении уголовного дела, в связи с примирением сторон. Таксист пояснил, что обвиняемая возместила ему ущерб в полном объёме, и каких-либо претензий он к ней не имеет.

Уголовное дело в отношении обвиняемой было прекращено, в связи с примирением сторон, сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда Иркутска. 
кража такси
 
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