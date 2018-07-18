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Алексей Цыденов проинспектировал ремонт дорог

Алексей Цыденов проинспектировал ремонт дорог
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Он проверил ремонт «убитой» дороги в Стеклозавод и на ул. Ключевская

Сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов проверил ремонт дороги на участках, где его не было почти несколько десятков лет. Речь идёт об «убитой» дороге в микрорайоне Стеклозавод и на улице Ключевская.




На участке от станции Дивизионная до посёлка Стеклозавод ведут ремонтные работы протяжённостью почти 5 километров, стоимость дороги по контракту составляет 41 миллион рублей.

Подрядчик заявил, что ремонтные работы здесь завершатся до 1 сентября.

- Нам необходимо сделать 2 километра тротуара, 6 остановочных пункта, отсыпать обочины и обустроить дороги. Всё это планируется завершить 1 сентября, - сообщил представитель подрядной организации Гарма Цыренов.




Он заверил, что в дождь ремонт прекращается, но делать укатку во время осадков можно. Этот технологический процесс помогает сделать асфальт нужной плотности, заявили в дорожной фирме.

- Мы столкнулись только с одной проблемой, что здесь рядом воинская часть и вся тяжёлая техника проходит через эту дорогу, что осложняет процесс -, заявил он.

На данном участке планируется расширить дорогу для того, чтобы не создавать помех машинам, движущимся прямо при закрытом железнодорожном переезде.

Местные жители наконец-то дождались новое покрытие и не скрывали своих эмоций.

- Я живу здесь почти 40 лет, первый раз при мне меняют полностью дорогу. Теперь не придётся скакать по кочкам и ломать машину, - поделился с «Байкал-Daily» житель посёлка Стеклозавод.




Следующим пунктом стала дорога от остановки «Товары Бурятии» до улицы Тулаева. Длина этого участка почти 3 километра, потратят около 60 миллионов рублей. Денег выделили больше, так как здесь будут устанавливать ливневые канализации. После ремонта дороги должна исчезнуть «знаменитая» лужа у рынка «Крестьянский».

В конце осмотра глава Бурятии сделал замечание на дороге в посёлке Стеклозавод.

- Вот мы были на первом участке осмотра, там есть небольшие замечания по бровке. Потому что кладка асфальта без бордюра и бровки может создавать аварийные ситуации. Перепад высот, зацепился колесом и может быть нехорошая ситуация. Я поговорил уже об этом с подрядчиком. Вопрос решат,- сказал Алексей Цыденов. 




Все ремонтные работы после окончания принимаются комиссией. С участка берут пробы и отправляют в лабораторию. Если нашли дефект, дорога не принимается.

Всего в этом году на ремонту и реконструкцию дорожной сети Улан-Удэ будет направлено 482 миллиона рублей.






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