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На улице Бабушкина в Улан-Удэ останавливали движение трамваи

На улице Бабушкина в Улан-Удэ останавливали движение трамваи
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Пассажирам пришлось продолжать путь пешком

Сегодня в утренний час пик в Улан-Удэ зафиксировали трамвайный инцидент. На улице Бабушкина, вблизи остановки «Бизнес-инкубатор», встали трамваи. 

Образовалась небольшая пробка из вагонов. Очевидцы рассказали, что пассажиры выходили и продолжали свой путь пешком.



Но вскоре движение трамваев было восстановлено, уточнили «Байкал-Daily» в МУП «Управление трамвая».

Возможно, на работу электрического транспорта могла повлиять разгулявшая непогода. Сегодня ветер в бурятской столице усилился до 22 м/с. Из-за шквалистого ветра аэропорт «Байкал» не смог принять несколько рейсов, и они отправились в соседний Иркутск. 
трамвай

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