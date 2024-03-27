Пассажирам пришлось продолжать путь пешком
Сегодня в утренний час пик в Улан-Удэ зафиксировали трамвайный инцидент. На улице Бабушкина, вблизи остановки «Бизнес-инкубатор», встали трамваи.
Образовалась небольшая пробка из вагонов. Очевидцы рассказали, что пассажиры выходили и продолжали свой путь пешком.
Но вскоре движение трамваев было восстановлено, уточнили «Байкал-Daily» в МУП «Управление трамвая».
Возможно, на работу электрического транспорта могла повлиять разгулявшая непогода. Сегодня ветер в бурятской столице усилился до 22 м/с. Из-за шквалистого ветра аэропорт «Байкал» не смог принять несколько рейсов, и они отправились в соседний Иркутск.
На улице Бабушкина в Улан-Удэ останавливали движение трамваи
Общество, Фото:
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