Под конец марта в Бурятию вернулись морозы

Ожидается ветер и снег



По данным Бурятского гидрометцентра, в среду, 27 марта, в республике ожидается холодная погода, местами с небольшим снегом. Порыва северо-западного ветра достигнут 15-20, местами до 24 м/с. Температура днём -3,-8, местами до 0,+3.



В Улан-Удэ днём без осадков. Ветер северо-западный 9-14, порывы до 17-22 м/с. Днём минусовая температура – 3-5 градусов мороза.



