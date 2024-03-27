Ожидается ветер и снег
По данным Бурятского гидрометцентра, в среду, 27 марта, в республике ожидается холодная погода, местами с небольшим снегом. Порыва северо-западного ветра достигнут 15-20, местами до 24 м/с. Температура днём -3,-8, местами до 0,+3.
В Улан-Удэ днём без осадков. Ветер северо-западный 9-14, порывы до 17-22 м/с. Днём минусовая температура – 3-5 градусов мороза.
Под конец марта в Бурятию вернулись морозы
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