Сильный ветер заставил отправиться на запасной аэродром
Из-за сильного ветра несколько самолётов, выполнявших рейсы в Улан-Удэ, ушли на запасной аэродром в Иркутск. Об этом сообщил генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.
- Ждём нормализации погоды, - написал Дмитрий Гармаев в своём телеграм-канале.
Сегодня в Бурятии разгулялась непогода. По прогнозу синоптиков, 27 марта по республике ожидается усиление северо-западного ветра до 19-24 м/с, снег, местами метели, снежные заносы, на дорогах гололедица. Температура воздуха понизится на 10 и более градусов.
Несколько самолётов, летящих в Улан-Удэ, приземлились в Иркутске
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