В Иркутской области зафиксированы первые укусы клещей

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Первый произошёл 7 марта



В Иркутской области начался сезон активности клещей. На сегодняшний день зарегистрировано два обращения по поводу укуса клеща – в Ангарском и Усть-Кутском районах. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.



Отмечается, что в этом году, как и в предыдущем, первый укус клеща был зафиксирован 7 марта.



Наиболее надёжным и долговременным методом защиты от клещевого энцефалита является профилактическая прививка. Её необходимо сделать минимум за две недели до предполагаемого выхода в зону риска.



О случаях укусов клещей в Бурятии пока не сообщалось.



