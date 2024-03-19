Первый произошёл 7 марта
В Иркутской области начался сезон активности клещей. На сегодняшний день зарегистрировано два обращения по поводу укуса клеща – в Ангарском и Усть-Кутском районах. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Отмечается, что в этом году, как и в предыдущем, первый укус клеща был зафиксирован 7 марта.
Наиболее надёжным и долговременным методом защиты от клещевого энцефалита является профилактическая прививка. Её необходимо сделать минимум за две недели до предполагаемого выхода в зону риска.
О случаях укусов клещей в Бурятии пока не сообщалось.
В Иркутской области зафиксированы первые укусы клещей
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Всероссийские соревнования проходят в столице республики
Первый произошёл 7 марта
Памятная монета вошла в серию «Исторические события».
Запланированы ремонтные работы
Собачьи площадки будут предусматривать при благоустройстве территорий
Она находилась в состоянии шока
«Вокруг собаки бегают», - отмечают местные жители
Оно поможет пациенткам после операций
Экоуроки провели для младшеклассников
Занятия проводились и по ночам
Они учатся ведению огня как в светлое, так и тёмное время суток
Объявлен набор на первую волонтёрскую смену
Также она оказала помощь с удостоверением ветерана боевых действий
Выступят звёзды оперного искусства
В соревнованиях участвовали старшеклассники