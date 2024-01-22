Праздник состоится в Татьянин день
25 января в честь празднования дня российского студенчества для студентов вузов и ссузов Республики Бурятия в Улан-Удэ состоится праздник спорта — всероссийский фестиваль «Студенческая спортивная ночь». Мероприятие будет проходить на ледовом катке республиканского центрального стадиона.
Вход на каток работает с 16:00 до 18:00. Попасть на фестиваль можно строго по пригласительным билетам. Об этом сообщает студенческий спортивный союз РБ.
Возрастное ограничение: 6+.
Для студентов Бурятии проведут фестиваль спорта
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