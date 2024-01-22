Для студентов Бурятии проведут фестиваль спорта

Праздник состоится в Татьянин день



25 января в честь празднования дня российского студенчества для студентов вузов и ссузов Республики Бурятия в Улан-Удэ состоится праздник спорта — всероссийский фестиваль «Студенческая спортивная ночь». Мероприятие будет проходить на ледовом катке республиканского центрального стадиона.



Вход на каток работает с 16:00 до 18:00. Попасть на фестиваль можно строго по пригласительным билетам. Об этом сообщает студенческий спортивный союз РБ.



Возрастное ограничение: 6+.

