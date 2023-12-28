Улететь можно будет в Москву и Санкт-Петербург
Росавиация утвердила перечень субсидируемых в 2024 году авиамаршрутов с Дальнего Востока в города России и в обратном направлении. О направлениях и авиакомпаниях рассказал руководитель краевого Минстроя Вадим Решетник.
- В предстоящем году по субсидированным тарифам забайкальцы за пределы ДФО смогут путешествовать с «Уральскими авиалиниями», «S7 Airlines», «НордСтар» и «Ай Флай». Для граждан с пропиской на Дальнем Востоке доступны билеты в Москву и Санкт-Петербург, - рассказал Вадим Решетник.
Также в продаже будут билеты для молодёжи до 23 лет, женщин старше 55 и мужчин старше 60 лет, а также для инвалидов и многодетных семей. При этом размер специального тарифа зависит от направления.
Напомним, что недавно одна из авиакомпаний объявила о регулярных ежедневных прямых рейсах по направлению Чита – Москва. Полётная программа стартует в апреле 2024 года. Кроме того, 27 мая вновь запустят прямые рейсы из Читы в Сочи и в культурную столицу России – Санкт-Петербург. Частота рейсов по сравнению с летней программой этого года увеличивается. Полёты будут выполняться два раза в неделю, сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкалья.
Четыре авиакомпании будут выполнять субсидируемые полёты из Читы
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