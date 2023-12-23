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Прогулки по Улан-Удэ. Декабрь 2023

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Снос ШРМ, поезд Деда Мороза, «аномальный» холод, очень мелкие вывески, ледяной городок, ёлки и новые арт-объекты

- Приглядевшись к предновогодней суете на площади Советов, обратил внимание, что буквы-то выпиливает настоящий Дед Мороз! Борода во льду, красный нос... Интернет подсказал, что это Мариан Иванчак, скульптор из Словакии, который недавно переехал жить в Бурятию, поближе к природе. Посетил город и официальный российский Дед Мороз (0+), опять густо надымив паровозом. Вот кто привёз эти «аномальные морозы»! – заметил фотограф Сергей Тарасенко.

В центре тотально заменяют вывески на более мелкие (типа, такой «туркод»). Встречаются и совсем уж мизерные экземпляры, разглядеть которые можно лишь подойдя вплотную к объекту. Это далеко не первая попытка причесать рекламу «под одну гребёнку».

Появились новые арт-объекты. Бронзовая карта исторической части города развернулась у Гостиных рядов, рядом с автобусной остановкой.

- Очень красиво! Совсем как в Иркутске в сквере имени Кирова. Но там детализация вроде бы получше. Не знаю почему, но макет почему-то похож на кладбище. Крест там, кстати, присутствует – это памятный знак на Батарейной горе. А вот церкви без крестов и Дом радио без шпиля. Непорядок... И, заметьте, Голова ещё не блестит! – поделился первыми впечатлениями фотограф.

«Деревяшкам», уготовленным под снос, тоже поставили памятник — огромный наличник рядом с Домом дружбы народов. С цветовым решением слегка, конечно, промахнулись. Но это дело поправимое.

На Балтахинова снесли последнее сооружение, напоминавшее о советской эпохе – школу рабочей молодёжи. Странно, что арт-партизаны не украсили напоследок её фасад портретом Бато и надписью «прощай, школа».
хронограф Улан-Удэ

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