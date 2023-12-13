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Чита примет первенство и чемпионат ДФО по самбо

Чита примет первенство и чемпионат ДФО по самбо
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Торжественное открытие состоится 15-го декабря

Первенство и чемпионат Дальневосточного федерального округа по боевому и спортивному самбо пройдут в Чите с 15 по 17 декабря. Спортсмены приедут с 11 регионов, чтобы попасть в сборную ДФО, рассказал президент федерации самбо по Забайкальскому краю Дамдин Бадмацыренов.

– Это второй этап отборов в сборную России. Первый этап прошёл каждый в своём регионе, сейчас идёт отбор от федерального округа. Примут участие порядка 600 человек – это весь Дальневосточный федеральный округ, от Бурятии до Сахалина, – сказал он.

Соревнования пройдут в комплексе «Мегаполис Спорт». В первый день в спортивном самбо сразятся юноши и девушки от 15 до 16 лет. Во второй начнутся соревнования между юниорами и юниорками от 17 до 19 лет по спортивному и боевому самбо. В третий день свои навыки покажут взрослые мужчины и женщины — мужчины в спортивном и боевом, а женщины только в спортивном. Торжественное открытие 15-го декабря начнётся в 19:00.

За победу и призовые места участники получат медали и дипломы различных степеней. Главным судьёй соревнований выступит мастер спорта по самбо международного класса из Хабаровска Дмитрий Редин, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.

Возрастное ограничение: 6+.
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