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Бурятия победила в финале конкурса «Страна Света»

Бурятия победила в финале конкурса «Страна Света»
Общество,  Фото:stranasveta.com
Команда выиграла приз в размере 1 миллиона рублей

Команда Восточно-Сибирского государственного института культуры и Всероссийского государственного института кинематографии, представляющая столицу Бурятии, заняла первое место в конкурсе современного медиаискусства «Страна Света». За победителей отдали 2460 голосов.

В ходе финала было представлено 10 конкурсных работ и одна — в номинации «Шанс». Показы прошли на фасаде штаба гвардейского корпуса на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге 9 и 10 декабря. В зрительском онлайн-голосовании, определяющем победителя, приняло участие более 10 тысяч человек.

Сборная команда ВСГИК и ВГИК выиграла приз в размере 1 миллиона рублей. Денежный сертификат можно потратить на реализацию собственного проекта, образование в сфере креативных технологий или приобретение профессионального оборудования.

Как сообщают организаторы, команда Даниила Нимгирова и Екатерины Ильиной рассказала о своей малой родине — Республике Калмыкия. По результатам голосования они набрали 2254 балла и заняли второе место. Их выигрыш составил 600 тысяч рублей.

Бронзовыми призёрами конкурса стали представители Вологодской области — команда Михаила Бушманова. За их работу под названием «Душа» проголосовали 2076 раз. Медиахудожники из Череповца получили 400 тысяч рублей.

Бурятия конкурс вузы Улан-Удэ

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