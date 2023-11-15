Соревнования посвящены памяти бывшего президента федерации панкратиона Забайкалья
Кубок по панкратиону, посвящённый памяти Олега Сороканюка, пройдёт с 25 по 26 ноября в Чите.
- Сильнейшие спортсмены из Калининградской, Иркутской и Амурской областей, Хабаровского, Приморского и Забайкальского краёв, Республик Бурятия и Саха (Якутия) встретятся, чтобы почтить память бывшего президента федерации панкратиона Забайкальского края и побороться за главные награды соревнований, – поделились организаторы.
Местом проведения станет физкультурно-оздоровительный комплекс «Университет» Забайкальского госуниверситета. Вход на соревнования свободный, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.
Возрастное ограничение: 6+.
В Чите разыграют межрегиональный кубок по панкратиону
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