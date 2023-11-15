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В Чите разыграют межрегиональный кубок по панкратиону

В Чите разыграют межрегиональный кубок по панкратиону
Общество,  Фото:pixabay.com
Соревнования посвящены памяти бывшего президента федерации панкратиона Забайкалья

Кубок по панкратиону, посвящённый памяти Олега Сороканюка, пройдёт с 25 по 26 ноября в Чите.

- Сильнейшие спортсмены из Калининградской, Иркутской и Амурской областей, Хабаровского, Приморского и Забайкальского краёв, Республик Бурятия и Саха (Якутия) встретятся, чтобы почтить память бывшего президента федерации панкратиона Забайкальского края и побороться за главные награды соревнований, – поделились организаторы.

Местом проведения станет физкультурно-оздоровительный комплекс «Университет» Забайкальского госуниверситета. Вход на соревнования свободный, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.

Возрастное ограничение: 6+.
Забайкальский край Чита панкратион спорт

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