В Чите разыграют межрегиональный кубок по панкратиону

Соревнования посвящены памяти бывшего президента федерации панкратиона Забайкалья



Кубок по панкратиону, посвящённый памяти Олега Сороканюка, пройдёт с 25 по 26 ноября в Чите.



- Сильнейшие спортсмены из Калининградской, Иркутской и Амурской областей, Хабаровского, Приморского и Забайкальского краёв, Республик Бурятия и Саха (Якутия) встретятся, чтобы почтить память бывшего президента федерации панкратиона Забайкальского края и побороться за главные награды соревнований, – поделились организаторы.



Местом проведения станет физкультурно-оздоровительный комплекс «Университет» Забайкальского госуниверситета. Вход на соревнования свободный, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.



Возрастное ограничение: 6+.

