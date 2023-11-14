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Россиянам внезапно посоветовали спасаться от осенней хандры в Улан-Удэ и Чите

Россиянам внезапно посоветовали спасаться от осенней хандры в Улан-Удэ и Чите
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В столицу Бурятии туристов завлекают солнечной погодой и головой Ленина

Специалисты сервиса путешествий «Туту.ру» составили подборку из пяти российских городов, которые стоит посетить для спасения от осенней хандры и грусти. В списке оказались Оренбург, Омск, Хабаровск, Улан-Удэ и соседняя Чита.

В столицу Бурятии туристов заманивают солнечной погодой и местными достопримечательностями.
 
- Солнце в Улан-Удэ показывается часто и светит более 250 дней в году. Отправляясь на Байкал, обязательно остановитесь там хотя бы на пару дней. Посетите музей истории, сфотографируйте огромную голову Ленина и отправляйтесь к Иволгинскому дацану – монастырю-университету в 36 километрах от города. Здесь хранится тело буддийского лидера Даши-Доржо Итигэлова, к которому паломники приезжают со всей страны, – отмечает «Туту.ру».

На Читу путешественникам полюбоваться с Титовской сопки, которая считается главной смотровой площадкой города.
 
- Обратите внимание на архитектурные достопримечательности – Шумовский дворец, дацан, деревянное здание почты и телеграфа. С погодой должно повезти – в Чите в среднем 230 солнечных дней из 365, – отмечают эксперты.   

Ранее специалисты этого же сервиса узнали, что больше всего привлекает российских путешественников в Бурятии. Большинство (72%), как выяснилось – живописная природа и хорошая, по их мнению, экологическая ситуация (53%). Некоторых манят уникальные достопримечательности (51%).

Те, кто уже бывал в республике, в восторге от гостеприимства местных жителей (59%) и разнообразной и вкусной кухни (58%). А ещё им понравилось небольшое количество отдыхающих (41%) и комфортное и доступное проживание (40%). Самые высокие оценки у приезжих получили озеро Байкал и Байкальский природный заповедник, долина Шумакских источников и Этнографический музей народов Забайкалья.

На отдых в Бурятию, как правило, стремятся жители Москвы и Санкт-Петербурга в возрасте от 18 до 34 лет. Их влекут природа и животный мир (39%), возможность получить свежие впечатления, увидеть и попробовать что-то новое (34%), а также перезагрузиться и зарядиться энергией (30%). Те, кто пока откладывает путешествие в «таёжную озёрную», опасаются, что не смогут добраться до популярных достопримечательностей. А многие переживают, что в Бурятии может быть плохая мобильная связь и Wi-Fi.
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