На сельхозземлях в районе Бурятии разрослась огромная свалка

С горами мусора там разобрались за неделю
Ещё в сентябре сотрудники управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии побывали недалеко от иволгинского села Калёново. Они обследовали участок, на котором находится оросительный канал, и обнаружили там свалку площадью в 271 квадратный метр.
Сельхозземли оказались завалены твёрдыми коммунальными отходами. Пользователю участка – ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Бурятии» – объявили предостережение о недопустимости нарушения закона и потребовали разобраться с мусором.
На это ушло чуть больше недели – с 11 по 19 октября сотрудники учреждения ликвидировали свалку. Всего с начала 2023 года представители ведомства выявили 25 таких мусорных мест на 38 с лишним га. В итоге 12 из них на площади в 3,2 га убрали.
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С горами мусора там разобрались за неделю
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