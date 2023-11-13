На сельхозземлях в районе Бурятии разрослась огромная свалка



Ещё в сентябре сотрудники управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии побывали недалеко от иволгинского села Калёново. Они обследовали участок, на котором находится оросительный канал, и обнаружили там свалку площадью в 271 квадратный метр.



Сельхозземли оказались завалены твёрдыми коммунальными отходами. Пользователю участка – ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Бурятии» – объявили предостережение о недопустимости нарушения закона и потребовали разобраться с мусором.



На это ушло чуть больше недели – с 11 по 19 октября сотрудники учреждения ликвидировали свалку. Всего с начала 2023 года представители ведомства выявили 25 таких мусорных мест на 38 с лишним га. В итоге 12 из них на площади в 3,2 га убрали.

