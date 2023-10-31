В Чите откроют первый крытый экстрим-комплекс

Здесь тренироваться экстремалам можно будет даже зимой



Открытие единственного в крае крытого комплекса для занятий экстремальными видами спорта состоится 18 ноября в торговом центре «Гулливер» в Чите. Желающие смогут учиться катанию на ВМХ, скейтборде и самокате.



- Впервые в нашем городе появится пространство, в котором тренироваться экстремалам можно даже зимой. Сейчас мы активно обустраиваем комплекс, создаём оборудование своими руками. Официальное открытие планируем провести в конце ноября этого года, – рассказал президент федерации экстремальных видов спорта Забайкальского края Евгений Курников.



Оборудование парка включает рампы, трамплины и грани, отвечающие стандартам экстремальной индустрии. Здесь спортсмены смогут совершенствовать мастерство независимо от времени года.



В день открытия здесь пройдут соревнования, показательные выступления и открытые мастер-классы для всех желающих. Подробности можно узнать в социальных сетях федерации экстремальных видов спорта Забайкальского края. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.



Возрастное ограничение: 6+.

