Здесь тренироваться экстремалам можно будет даже зимой
Открытие единственного в крае крытого комплекса для занятий экстремальными видами спорта состоится 18 ноября в торговом центре «Гулливер» в Чите. Желающие смогут учиться катанию на ВМХ, скейтборде и самокате.
- Впервые в нашем городе появится пространство, в котором тренироваться экстремалам можно даже зимой. Сейчас мы активно обустраиваем комплекс, создаём оборудование своими руками. Официальное открытие планируем провести в конце ноября этого года, – рассказал президент федерации экстремальных видов спорта Забайкальского края Евгений Курников.
Оборудование парка включает рампы, трамплины и грани, отвечающие стандартам экстремальной индустрии. Здесь спортсмены смогут совершенствовать мастерство независимо от времени года.
В день открытия здесь пройдут соревнования, показательные выступления и открытые мастер-классы для всех желающих. Подробности можно узнать в социальных сетях федерации экстремальных видов спорта Забайкальского края. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.
Возрастное ограничение: 6+.
В Чите откроют первый крытый экстрим-комплекс
Общество, Фото:
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