Улан-удэнцы рассказали, когда предпочитают уходить в отпуск

Половина работающих горожан рвутся отдыхать от работы летом



Представители сервиса SuperJob устроили опрос и выяснили, что большинство – 67% – жителей бурятской столицы вовсю строят планы на отпуск в новом, 2024 году. При этом почти половина (47%) предпочитают брать его летом, 11% – весной и всего по 5% и 4% – осенью и зимой. А 10% оказалось всё равно – они отдыхают по графику, составленному в отделе кадров.



В тёплое время года делать перерыв в работе хотят в основном женщины (60% против 34% среди мужчин). А у 17% представителей сильного пола нет определённых пожеланий. Среди улан-удэнок таковых всего 7%.



Горожане до 34 лет чаще более зрелых сотрудников соглашаются на отдых по графику (15%). Лето же выбирают преимущественно наши земляки в возрасте от 35 до 44 лет (51%).



Респонденты с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц делились планами на летний отпуск и выражали готовность пойти туда по графику чаще тех, кто зарабатывает больше. А горожанам с детьми отдых летом или весной нужен сильнее, чем бездетным.

