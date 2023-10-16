48 младшеклассников Улан-Удэ проверили знания по бурятскому языку

Состоялась городская олимпиада «Дүрбэн тэгшэ»
В Улан-Удэ прошла городская олимпиада по бурятскому языку «Дүрбэн тэгшэ» среди учеников 1-4 классов. В ней приняли участие 48 учеников из 11 школ города. Дети соревновались в индивидуальном парном и групповом турах.
Олимпиада проходила в Бурятской гимназии №29.
- По итогам олимпиады «Дүрбэн тэгшэ» можно сделать вывод о том, что образовательные организации сохраняют и развивают бурятский язык, поддерживают и обучают ему детей. Благодарим педагогов, родителей за подготовку детей к олимпиаде, - обратилась заместитель директора гимназии №29 по учебно-воспитательной работе Арюна Цыжипхенова.
Как сообщили в комитете по образованию, итоги станут известны 25 октября на торжественном закрытии месячника бурятского языка в Улан-Удэ.
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