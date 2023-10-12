В Забайкалье засняли барсука и дерущихся косуль

В последней декаде сентября – начале октября сотрудники научного отдела национального парка «Чикой» в Забайкальском крае проводили ряд полевых работ в окрестностях реки Аца и её притоков: рек Егоровка и Оськина. Проводился учёт мышевидных грызунов, а также установка фотоловушек в местах активности животных и непосредственное наблюдение за ними.- Одну из фотоловушек мы установили у норы барсука, местонахождение которой указал опытный инспектор А. Артамонов. Ранее нашим инспекторам удавалось наблюдать барсука в этом месте и даже сфотографировать. Нора барсука находится среди каменных глыб на крутом склоне увала на расстоянии около 650 метров от кордона вниз по Аце. Она имеет три выхода, один из которых в трёх метрах по склону ниже относительно двух других. Скорее всего, этот нижний выход является основным, потому что возле него больше следов, больше вынутого грунта и он шире. Нора барсука отличается от норы лисицы тем, что последняя всегда окружена остатками пищи, перьями, костями, испражнениями, издающими плохой запах. Барсук же очень чистоплотен. - рассказали в научном отделе ФГБУ «Национальный парк «Чикой».Известно, что барсук ведёт полуподземный образ жизни, большую часть времени проводит в норе. Выбирается на поверхность для охоты. Питается полёвками, ящерицами, насекомыми и их личинками, а также в большом количестве дождевыми червями и изредка мелкими птицами, ягодами.- Фотоловушку на барсука мы установили 24 сентября над нижним, основным выходом; сняли 2 октября. И «попался» он 26 сентября в 11 часов 5 минут. Полученная запись иллюстрирует его активность. Мы видим, что была пасмурная и дождливая погода. Сложение тела барсука кажется тяжёлым и неуклюжим. В то же время движется он довольно резво. Видно, что к зимней спячке зверь уже нагулял большое количество жира, а его единственная летняя линька завершена, мех принял почти зимний вид. Мех сильно подмочен дождём, значит, какое-то время наш герой провёл у верхних выходов. Определить по записи пол и возраст заснятой особи сложно. Это объясняется трудностью определения у барсуков пола, так как внешние различия самцов и самок отсутствуют. Мы будем продолжать наблюдать за норой и её обитателями, - пояснили сотрудники нацпарка.На том же увале, в 180 метрах выше от норы барсука, в июне была установлена другая фотоловушка. Среди заснятого ею материала в научном отделе выделили эпизод борьбы двух самцов косули, который произошёл 30 сентября.- Известно, что драки между самцами косули происходят во время гона, который к концу сентября примерно две недели как закончился. И учитывая вялотекущий характер борьбы самцов, мы можем предположить, что такая борьба – это остаточное явление периода размножения, так сказать «ритуальное действо», а не настоящая драка. Но все же это достаточно редкие и ценные кадры, - отметили специалисты. - Время заката и в вечерние сумерки того же дня, 30 сентября, мы наблюдали за животными с вышки, построенной у солонца (искусственное место подкормки животных). Едва мы поднялись на вышку, как увидели в 70 метрах правее вышки лося двухлетка с рогами-шпильками. Он остановился, посмотрел в сторону вышки и рысцой стал пересекать луг поперёк, почти достиг опушки леса на дальней его стороне. Вдруг лось резко дёрнулся вправо, испугавшись звука слева от него. Это был звук схожий с треском сломавшейся большой ветки. Затем он остановился и вновь пошёл в том же направлении, то есть к реке. Прошёл опушкой ещё около сотни метров и скрылся в ней. Возможно, на него ещё в какой-то мере влиял угасающий гон.Как пояснили в нацпарке, таким образом специалисты немного больше узнали об экологии этих видов, что позволит лучше понимать их жизнь.