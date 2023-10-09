В Улан-Удэ дети и животные проваливаются в огромные ямы возле жилых домов

Местные жители уже боятся ходить по размытым дорогам







Активисты на этот раз решили дойти до прокуратуры. «При строительстве асфальтированной дороги вдоль домов необходимо предусмотреть ливнёвку и тротуары», – резюмировали они.



В региональном отделении Народного фронта рассказали о ситуации, в которой оказались жители нового, 128-го микрорайона Улан-Удэ. Ресурсоснабжающие организации и застройщик разворотили дороги возле домов № 1, 2, 3 и 4 на улице Дашиева и там в итоге появились провалы. Грунт разрушается, а фундаменты домов заливает во время дождей.- Из-за того, что застройщик совершил ошибку, всё вода сливается к нам, – жалуются люди.Вдоль узких проездов вместо тротуаров – грунтовые островки. Вокруг канализационных колодцев образовались ямы. В одну из них минувшим летом упала собака, а в прошлом году в огромную дыру провалился ребёнок.Ливнёвок на прилегающей территории нет. Местные жители, которые уже боятся ходить мимо своих домов, просят оборудовать тротуары и решить вопрос с отводом дождевых и талых вод, подмывающих фундаменты. Общественники ещё в июне обратились в администрацию города и попросили принять меры, но там заявили, что не смогли найти подрядчика, испортившего всё благоустройство.