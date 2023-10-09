В Улан-Удэ дети и животные проваливаются в огромные ямы возле жилых домов

Местные жители уже боятся ходить по размытым дорогам
В региональном отделении Народного фронта рассказали о ситуации, в которой оказались жители нового, 128-го микрорайона Улан-Удэ. Ресурсоснабжающие организации и застройщик разворотили дороги возле домов № 1, 2, 3 и 4 на улице Дашиева и там в итоге появились провалы. Грунт разрушается, а фундаменты домов заливает во время дождей.
- Из-за того, что застройщик совершил ошибку, всё вода сливается к нам, – жалуются люди.
Вдоль узких проездов вместо тротуаров – грунтовые островки. Вокруг канализационных колодцев образовались ямы. В одну из них минувшим летом упала собака, а в прошлом году в огромную дыру провалился ребёнок.
Ливнёвок на прилегающей территории нет. Местные жители, которые уже боятся ходить мимо своих домов, просят оборудовать тротуары и решить вопрос с отводом дождевых и талых вод, подмывающих фундаменты. Общественники ещё в июне обратились в администрацию города и попросили принять меры, но там заявили, что не смогли найти подрядчика, испортившего всё благоустройство.
Активисты на этот раз решили дойти до прокуратуры. «При строительстве асфальтированной дороги вдоль домов необходимо предусмотреть ливнёвку и тротуары», – резюмировали они.
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