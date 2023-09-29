В Улан-Удэ подземный переход превратился в бассейн с мусором

Он рискует навсегда остаться плавающей заброшкой



Представители регионального отделения Народного фронта ещё летом проинспектировали состояние двух подземных переходов – на Элеваторе и на Левом берегу. Состояние обоих оставляет желать лучшего. За их состоянием никто не следит. Как итог – надписи на стенах, трещины и забитые ливнёвки.



Информацию об этом передали в прокуратуру и нарушения подтвердились. Тот переход, что на Элеваторе, необходимо отмыть и обследовать для дальнейшего капитального ремонта. А ещё важно определить степень износа гидроизоляционного слоя.



Второй объект – на улице Иволгинская на Левом берегу – и вовсе не пригоден для эксплуатации. Он заполнен грунтовыми водами и больше напоминает бассейн, к тому же ещё замусоренный. Этот переход обслуживает комбинат по благоустройству.



Прокуратура также подтвердила недочёты и внесла соответствующее представление председателю комитета городского хозяйства, которому подчиняется КБУ. Сделают там капитальный ремонт или переход так и останется плавающей заброшкой – вопрос пока открытый.

