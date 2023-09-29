Он рискует навсегда остаться плавающей заброшкой
Представители регионального отделения Народного фронта ещё летом проинспектировали состояние двух подземных переходов – на Элеваторе и на Левом берегу. Состояние обоих оставляет желать лучшего. За их состоянием никто не следит. Как итог – надписи на стенах, трещины и забитые ливнёвки.
Информацию об этом передали в прокуратуру и нарушения подтвердились. Тот переход, что на Элеваторе, необходимо отмыть и обследовать для дальнейшего капитального ремонта. А ещё важно определить степень износа гидроизоляционного слоя.
Второй объект – на улице Иволгинская на Левом берегу – и вовсе не пригоден для эксплуатации. Он заполнен грунтовыми водами и больше напоминает бассейн, к тому же ещё замусоренный. Этот переход обслуживает комбинат по благоустройству.
Прокуратура также подтвердила недочёты и внесла соответствующее представление председателю комитета городского хозяйства, которому подчиняется КБУ. Сделают там капитальный ремонт или переход так и останется плавающей заброшкой – вопрос пока открытый.
В Улан-Удэ подземный переход превратился в бассейн с мусором
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Она будет работать до середины октября
Он рискует навсегда остаться плавающей заброшкой
В новом здании в одновременно могут учиться 250 студентов
Люди так и не дождались их установки
Ветеранам ВОВ перечислят единовременную выплату
А большинство горожан считают, что у них с мужчинами одинаковые шансы
Чтобы отстоять свои права, ей пришлось дойти до суда
Хищница купалась в Чивыркуйском заливе
Он пробудет там ещё два месяца
Воздух прогреется до +18 градусов
Они провели летние каникулы на Байкале
«Юбилейным» малышом в Закамне стала девочка
На это у них есть ещё несколько дней
К акции может присоединиться любой желающий
Однако сделать с этим местные власти ничего не могут