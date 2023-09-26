Там заасфальтировали только часть придомовых территорий и установили скамейки без сидений
Недавно жители заиграевского села Новая Брянь пожаловались в соцсетях на некачественное благоустройство территорий около двух домов – №1 на улице Юбилейная и Октябрьская, 6. Там уже побывали сотрудники Госстройжилнадзора.
В первом случае заасфальтировали лишь половину двора, хотя должны были весь. В местной администрации пояснили, что это остатки с другого объекта и к ответственному подрядчику отношения они не имеют. Впрочем, недочёты нашли и на том участке, где благоустройство уже подходит к концу. Там плохо уплотнили асфальтоцементную смесь, забыли про бордюры и установили скамейки, на которых нет ни сидений, ни спинок, ни заглушек на острых элементах.
Похожая ситуация – на улице Октябрьская. Невыровненный участок заасфальтировали кое-как. Там образовались лужи. Уклоны для отведения воды не соблюдены. Именно отсюда излишки асфальта привезли к соседнему дому, но укладывать с соблюдением технологии не стали.
Представители Госстройжилнадзора пришли к выводам, что качество работ не отвечает нормам, к тому же с начальным проектом есть расхождения. Однако само благоустройство объектов ещё не завершилось и заказчик не известил надзорный орган о полной готовности. Так что подрядным компаниям придётся устранить все замечания. После специалисты проведут повторную проверку. Если нарушения вскроются опять, об этом проинформируют прокуратуру.
В селе в Бурятии с горем пополам благоустроили дворы
Общество, Фото:
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