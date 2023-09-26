26 сентября

25 сентября

Популярное

В селе в Бурятии с горем пополам благоустроили дворы

В селе в Бурятии с горем пополам благоустроили дворы
Общество,  Фото:Госстройжилнадзор
Там заасфальтировали только часть придомовых территорий и установили скамейки без сидений

Недавно жители заиграевского села Новая Брянь пожаловались в соцсетях на некачественное благоустройство территорий около двух домов – №1 на улице Юбилейная и Октябрьская, 6. Там уже побывали сотрудники Госстройжилнадзора.

В первом случае заасфальтировали лишь половину двора, хотя должны были весь. В местной администрации пояснили, что это остатки с другого объекта и к ответственному подрядчику отношения они не имеют. Впрочем, недочёты нашли и на том участке, где благоустройство уже подходит к концу. Там плохо уплотнили асфальтоцементную смесь, забыли про бордюры и установили скамейки, на которых нет ни сидений, ни спинок, ни заглушек на острых элементах.

Похожая ситуация – на улице Октябрьская. Невыровненный участок заасфальтировали кое-как. Там образовались лужи. Уклоны для отведения воды не соблюдены. Именно отсюда излишки асфальта привезли к соседнему дому, но укладывать с соблюдением технологии не стали.

Представители Госстройжилнадзора пришли к выводам, что качество работ не отвечает нормам, к тому же с начальным проектом есть расхождения. Однако само благоустройство объектов ещё не завершилось и заказчик не известил надзорный орган о полной готовности. Так что подрядным компаниям придётся устранить все замечания. После специалисты проведут повторную проверку. Если нарушения вскроются опять, об этом проинформируют прокуратуру.
благоустройство жалоба

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ учреждение с нарушением провело закупку
В Улан-Удэ учреждение с нарушением провело закупку
Общество, 26.09.2023
Директора учреждения привлекли к административной ответственности 
В селе в Бурятии с горем пополам благоустроили дворы
В селе в Бурятии с горем пополам благоустроили дворы
Общество, 26.09.2023
Там заасфальтировали только часть придомовой территории и установили скамейки без сидений 
Возле Гусиного озера в Бурятии появилась смотровая площадка
Возле Гусиного озера в Бурятии появилась смотровая площадка
Общество, 26.09.2023
Все желающие смогут полюбоваться оттуда на Тамчинскую долину
В Улан-Удэ множатся умные светофоры
В Улан-Удэ множатся умные светофоры
Общество, 26.09.2023
К концу месяца в городе модернизируют 77 регулировщиков
В Улан-Удэ пенсионерку-инвалида выгнали из единственного жилья
В Улан-Удэ пенсионерку-инвалида выгнали из единственного жилья
Общество, 26.09.2023
Аварийный дом обесточили и заколотили там окна
Селенга в Улан-Удэ продолжает стремительно снижаться
Селенга в Улан-Удэ продолжает стремительно снижаться
Общество, 26.09.2023
За сутки она опустилась ещё на 3 сантиметра 
Военного из Бурятии представили к званию Героя России
Военного из Бурятии представили к званию Героя России
Общество, 26.09.2023
Он вместе с боевыми товарищами отбил атаку 12 штурмовиков ВСУ
В Улан-Удэ водителя через суд лишили прав
В Улан-Удэ водителя через суд лишили прав
Общество, 26.09.2023
Мужчина состоит на учёте в наркодиспансере
В Бурятию под конец сентября нагрянула зима
В Бурятию под конец сентября нагрянула зима
Общество, 26.09.2023
Районы республики завалило снегом
В Бурятии убийца выплатил миллион дочери потерпевшей
В Бурятии убийца выплатил миллион дочери потерпевшей
Общество, 26.09.2023
Выплаты контролировали судебные приставы
«Орёт на всех, хохочет»: В Бурятии сельчан пугает школьный вахтёр
«Орёт на всех, хохочет»: В Бурятии сельчан пугает школьный вахтёр
Общество, 26.09.2023
Мужчину обвинили в неадекватном поведении, но руководство СОШ встало на его защиту
В Бурятии определились с руководителем аппарата Народного Хурала
В Бурятии определились с руководителем аппарата Народного Хурала
Общество, 26.09.2023
Им вновь стал экс-замминистра сельского хозяйства
В Улан-Удэ возобновят пленэры
В Улан-Удэ возобновят пленэры
Общество, 26.09.2023
Художники порисуют в парке акварелью

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^