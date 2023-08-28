28 августа

27 августа

Популярное

Аграриям Забайкалья предстоит убрать урожай с площади 172 тыс гектаров

Аграриям Забайкалья предстоит убрать урожай с площади 172 тыс гектаров
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Погода в этом году в регионе была благоприятная для урожая

Хозяйства Забайкалья готовятся к уборке сельскохозяйственных культур. Всего в этом году аграриям региона предстоит убрать урожай с площади 172 тысячи гектаров. Об этом на состоявшемся в Благовещенске оперативном совещании по подготовке и проведению уборочных работ в субъектах Дальневосточного федерального округа сообщил заместитель руководителя краевого минсельхоза Александр Тюкавкин.

- Зерновые культуры будут убраны на площади 117 тысяч гектаров, технические культуры – на 26,3 тысячи гектаров. Сбор картофеля и овощей открытого грунта проведём на площади 11,2 тысячи гектаров. Уборка кормовых культур пройдёт на площади 17,3 тысячи гектаров. В целом, метеорологические условия в 2023 году в Забайкалье были благоприятными для роста и развития сельскохозяйственных культур – списаний посевов в результате нештатных природных ситуаций не зафиксировано, - доложил заместитель министра.

По предварительному прогнозу, валовой сбор зерновых культур в хозяйствах всех категорий региона составит 173,7 тысячи тонн, технических культур – 22,5 тысячи тонн, картофеля – 92,7 тысячи тонн, овощей – 12,6 тысячи тонн.

На сегодня сельхозтоваропроизводители края продолжают подготовку зерноуборочных комбайнов к предстоящей технологической кампании. Готовность техники по районам Забайкалья составляет 87%. Всего на уборку урожая, которая начнётся в первой декаде сентября, выйдут 316 комбайнов и свыше 2 тысяч единиц тракторов и кормозаготовительной техники.

Александр Тюкавкин в своём докладе отметил, что своевременно доведённые до хозяйств средства господдержки позволили своевременно приобрести горюче-смазочные материалы и запчасти для сельхозтехники, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края. 
Забайкальский край урожай

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Волонтёр из Москвы помогла покрасить экотропу в Бурятии
Волонтёр из Москвы помогла покрасить экотропу в Бурятии
Общество, 28.08.2023
Девушка осталась в восторге от красот Тункинской долины 
«Эльф» посетил улан-удэнскую колонию
«Эльф» посетил улан-удэнскую колонию
Общество, 28.08.2023
Осуждённые будут шить трикотажную одежду 
В Бурятии благодаря ТОС появилась вода в амбулатории
В Бурятии благодаря ТОС появилась вода в амбулатории
Общество, 28.08.2023
«Здрайверы» выиграли в республиканском конкурсе «Лучший ТОС»
В Бурятии лесники сходили в гости к детям
В Бурятии лесники сходили в гости к детям
Общество, 28.08.2023
Они рассказали им о природе и лесных животных
В Бурятии рядом со школой построили большую спортплощадку
В Бурятии рядом со школой построили большую спортплощадку
Общество, 28.08.2023
Площадь составила 2000 квадратных метров
Бурятские НКО и бюджетные организации приглашают на конкурс грантов
Бурятские НКО и бюджетные организации приглашают на конкурс грантов
Общество, 28.08.2023
На общественные проекты для детей и подростков можно получить до 500 тысяч рублей
В Улан-Удэ открыли новое здание школы №19
В Улан-Удэ открыли новое здание школы №19
Общество, 28.08.2023
В новом здании будут учиться дети с 1 по 11 класс
В России отмечают День военного медика
В России отмечают День военного медика
Общество, 28.08.2023
Праздник был установлен в 1805 году
Режиссёры Бурятии могут подать на субсидию через «Госуслуги»
Режиссёры Бурятии могут подать на субсидию через «Госуслуги»
Общество, 28.08.2023
Раньше ради подачи заявки в Минкультуры РФ надо было ехать в Москву
В Бурятии прояснили ситуацию с новым штаммом коронавируса
В Бурятии прояснили ситуацию с новым штаммом коронавируса
Общество, 28.08.2023
В республике пока выявлен только один случай
В столице Бурятии введут однодневный сухой закон
В столице Бурятии введут однодневный сухой закон
Общество, 28.08.2023
В День знаний в Улан-Удэ не будут продавать алкоголь
В районе Бурятии появится поликлиника за 880 миллионов
В районе Бурятии появится поликлиника за 880 миллионов
Общество, 28.08.2023
Ради неё придётся снести несколько зданий

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^