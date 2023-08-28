Погода в этом году в регионе была благоприятная для урожая
Хозяйства Забайкалья готовятся к уборке сельскохозяйственных культур. Всего в этом году аграриям региона предстоит убрать урожай с площади 172 тысячи гектаров. Об этом на состоявшемся в Благовещенске оперативном совещании по подготовке и проведению уборочных работ в субъектах Дальневосточного федерального округа сообщил заместитель руководителя краевого минсельхоза Александр Тюкавкин.
- Зерновые культуры будут убраны на площади 117 тысяч гектаров, технические культуры – на 26,3 тысячи гектаров. Сбор картофеля и овощей открытого грунта проведём на площади 11,2 тысячи гектаров. Уборка кормовых культур пройдёт на площади 17,3 тысячи гектаров. В целом, метеорологические условия в 2023 году в Забайкалье были благоприятными для роста и развития сельскохозяйственных культур – списаний посевов в результате нештатных природных ситуаций не зафиксировано, - доложил заместитель министра.
По предварительному прогнозу, валовой сбор зерновых культур в хозяйствах всех категорий региона составит 173,7 тысячи тонн, технических культур – 22,5 тысячи тонн, картофеля – 92,7 тысячи тонн, овощей – 12,6 тысячи тонн.
На сегодня сельхозтоваропроизводители края продолжают подготовку зерноуборочных комбайнов к предстоящей технологической кампании. Готовность техники по районам Забайкалья составляет 87%. Всего на уборку урожая, которая начнётся в первой декаде сентября, выйдут 316 комбайнов и свыше 2 тысяч единиц тракторов и кормозаготовительной техники.
Александр Тюкавкин в своём докладе отметил, что своевременно доведённые до хозяйств средства господдержки позволили своевременно приобрести горюче-смазочные материалы и запчасти для сельхозтехники, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
Аграриям Забайкалья предстоит убрать урожай с площади 172 тыс гектаров
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