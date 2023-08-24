В столице Монголии завершили реконструкцию площади имени Жукова

Реконструкция площади и дома-музея выполнена по инициативе Иркутской области



В столице Монголии Улан-Баторе завершена реконструкция площади и дома-музея Маршала Советского Союза Георгия Жукова.



В марте в Монголии побывала делегация Иркутской области во главе с губернатором Игорем Кобзевым. По итогам был достигнут целый ряд договоренностей, в том числе по обновлению памятных мест, связанных с именем полководца.



Реконструкция площади и Дома-музея выполнена по инициативе Иркутской области. Средства выделила российско-монгольская бизнес-компания. Содействие в организации работ оказали администрация района Баянзурх и министерство обороны Монголии.



- Мемориальный комплекс был открыт в Улан-Баторе в 1984 году. Приехав в Монголию, мы увидели, как здесь чтут память маршала Георгия Жукова, и выступили с инициативой привести площадь и музей в порядок. Реставрационные работы шли в течение трёх месяцев. Сегодня обновлённая территория украшает столицу Монголии. Уверен, что желающих посетить Дом-музей выдающегося государственного и военного деятеля будет становиться все больше, что послужит делу укрепления дружбы и сотрудничества между нашими странами, - подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.



В рамках проведённых работ на площади заменили тротуарную плитку, отремонтировали керамические и металлические ограждения, бордюры из гранитного камня, установили новые светильники и скамейки, смонтировали камеры наблюдения. Также обновлены сам бюст легендарного советского военачальника, фасад и залы Дома-музея.



