Региональный ЗАГС назвал редкие имена
Редкие имена, которыми родители назвали своих новорождённых детей, зафиксировали специалисты департамента ЗАГС Забайкалья. За последние месяцы такие рождения зарегистрированы в Центральном отделе Читы, в отделах Карымского, Улетовского, Читинского и Кыринского районов.
В отдел ЗАГС Центрального района Читы в последние месяцы среди редких встречались имена Дэниэль, Радимир, Теодор, Аврора, Александрина, Лейла, Рианна, Селена, Яся.
В Карымском отделе родители давали своим детям имена Елисей, Рияд, Радомир, Магдалина, Николь и Эмилия, а в Улетовском - Элен, Дана, Родион, Тимур, Елисей.
Сотрудники отдела ЗАГС Читинского района вручили родителям Илье и Юлии свидетельство о рождении у них сына Святогора. Как пояснили родители, имя выбрано по религиозным соображениям.
В Кыринском районе в селе Хапчеранга родилась Арьяма, в селе Ульхун-Партия – Марианна, в селе Верхний-Ульхун – Доменика. Две последних девочки стали четвертыми по счёту у своих родителей.
В Забайкалье родители нарекли детей интересными именами
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