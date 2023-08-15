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В Забайкалье родители нарекли детей интересными именами

В Забайкалье родители нарекли детей интересными именами
Общество,  Фото:pixabay.com.
Региональный ЗАГС назвал редкие имена

Редкие имена, которыми родители назвали своих новорождённых детей, зафиксировали специалисты департамента ЗАГС Забайкалья. За последние месяцы такие рождения зарегистрированы в Центральном отделе Читы, в отделах Карымского, Улетовского, Читинского и Кыринского районов.

В отдел ЗАГС Центрального района Читы в последние месяцы среди редких встречались имена Дэниэль, Радимир, Теодор, Аврора, Александрина, Лейла, Рианна, Селена, Яся.

В Карымском отделе родители давали своим детям имена Елисей, Рияд, Радомир, Магдалина, Николь и Эмилия, а в Улетовском - Элен, Дана, Родион, Тимур, Елисей.

Сотрудники отдела ЗАГС Читинского района вручили родителям Илье и Юлии свидетельство о рождении у них сына Святогора. Как пояснили родители, имя выбрано по религиозным соображениям.

В Кыринском районе в селе Хапчеранга родилась Арьяма, в селе Ульхун-Партия – Марианна, в селе Верхний-Ульхун – Доменика. Две последних девочки стали четвертыми по счёту у своих родителей.

Забайкальский край дети ЗАГС

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