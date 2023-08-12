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В Читу прибыли все троллейбусы для нового «автономного» маршрута

В Читу прибыли все троллейбусы для нового «автономного» маршрута
Общество,  Фото:администрации города Читы

Он получит номер 4

В столицу Забайкальского края поступили все десять новых троллейбусов, которые администрация города заказала ещё в прошлом году. Об этом сообщают местные и федеральные СМИ. Дилер вологодского завода электротранспорта не смог поставить машины вовремя – у него слишком много заказов из разных городов России. По контракту на поставку трёх троллейбусов приёмка техники состоялась в Чите в конце мая 2023 года. По контракту на ещё семь троллейбусов 8 августа была получена последняя машина.  Стоимость поставки - около 300 млн рублей.

Троллейбусы для забайкальской столицы закуплены благодаря федеральному проекту «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». Они имеют удлиненный автономный ход, что позволяет им двигаться 20 километров пути без подключения к сети. Об этом сообщали ранее в комитете городского хозяйства.

Теперь в Чите готовятся к открытию нового троллейбусного маршрута №4, пишет портал «Транспорт в России». Это произойдёт раньше планируемого к 2027 году открытия новой троллейбусной линии до посёлка КСК.

«О развитии «классического» троллейбуса в Чите не забывают, - считает tr.ru. - С 30 ноября прошлого года открылось движение по новой линии от троллейбусного депо до посёлка Каштак с продлением маршрута № 1. И разработан дорогостоящий для Забайкалья проект ещё одной линии до района КСК с новым троллейбусным депо».

По данным «Байкал-Daily», разговоры о запуске троллейбуса до КСК с продлением маршрута №3 идут в Чите уже не один десяток лет. Это уже своеобразный читинский мем. Реконструировать трассу, ведущую в посёлок КСК с расширением проезжей части до четырёх полос и прокладкой троллейбусной линии должны до 2027 года благодаря полученным в этом году средствам казначейского кредита в размере 10 млрд руб. Всего перестроят 15 км дороги, сообщала в начале августа программа «Вести Чита».

Четвёртый маршрут

Пока жители КСК ждут троллейбуса, администрация города запускает другой маршрут. 18 июля подписано постановление № 401 «Об установлении муниципального троллейбусного маршрута № 4 «Сосновый бор - Центральный рынок - ТРЗ» с путём следования по улицам Корейской, Белорусской, Кирова, Бабушкина, генерала Белика, Комсомольской. Участки по улицам Бабушкина и генерала Белика длиной в 3,4 км не электрифицированы. По данным tr.ru, маршрут №4 запустят в тестовом режиме на новых троллейбусах с автономным ходом уже в ближайшие дни.

В июне комитет городского хозяйства Читы сообщал, что маршрут №4 могут продлить по проспекту Советов до ДК Железнодорожников. Но для этого надо понять, как батареи в троллейбусах на автономном ходу перенесут читинские морозы и смогут ли преодолевать на автономном ходу мост на проспекте Советов..

«Транспорт в России» отмечает, что в развитии читинского троллейбуса существует много проблем. И задержка с поставкой подвижного состава совсем не главная. Одна из них (знакомая МУП «Городские маршруты» в Улан-Удэ – ред.) - дефицит водителей и кондукторов в муниципальном предприятии «Троллейбусное управление». Не хватает и рабочих в троллейбусном парке.

Кстати, по результатам обследования пассажиропотока в Чите в 2023 году выяснилось, что общественным пассажирским транспортом пользуются 43 процента горожан. 31 процент читинцев предпочитают индивидуальный транспортом, 26 процентов вовсе ходят пешком.

Чита транспорт троллейбус нацпроекты

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